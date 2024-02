Schlein chiede un minuto silenzio a direzione Pd per crollo Firenze

Roma, 19 feb. (askanews) - "É necessario stamattina cominciare rivolgendo un pensiero ancora a tutte le vittime che escono di casa la mattina per andare a lavorare e non fanno ritorno, una cosa per noi inaccettabile": lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein aprendo la direzione del partito e chie...

Roma, 19 feb. (askanews) – “É necessario stamattina cominciare rivolgendo un pensiero ancora a tutte le vittime che escono di casa la mattina per andare a lavorare e non fanno ritorno, una cosa per noi inaccettabile”: lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein aprendo la direzione del partito e chiedendo un minuto di silenzio per la strage di Firenze.

“Siamo una Repubblica fondata sul lavoro non può essere l’Italia un Paese dove si continua a morire di lavoro o di stage”, ha aggiunto Schlein, ricordando la presenza in sala del sindaco Firenze Dario Nardella.

“Il pensiero va alle vittime del crollo del cantiere Essenlunga a Firenze, ai loro famigliari, ai soccorritori che dall’inizio si sono spesi per estrarre gli operai dalle macerie”, ha affermato, chiedendo un minuto di raccoglimento per loro e tutte le vittime del lavoro.