Schlein: Comizi con Conte? Piena disponibilità a iniziative con alleati

Roma, 16 mag. (askanews) – “Confermiamo la piena disponibilità a incrociarci a seconda dei territori anche con i leader delle altre forze con cui siamo alleati”. Lo ha sottolineato la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo a una domanda sulla possibilità di eventuali comizi con Giuseppe Conte in vista dei ballottaggi, durante una conferenza stampa dopo il primo turno delle amministrative. “Con la speranza di poter rendere ancora più attrattive e espansive le candidature che vanno ai ballottaggi”, ha aggiunto.

Quando le viene chiesto se sarà mai possibile vedere un palco con i leader di Pd, M5s e centristi, Schlein ha risposto: “Questo lo deve chiedere anche a loro. Noi ci siamo”.

A una domanda sul mancato “effetto Schlein” sulla partecipazione al voto ha risposto che “servirà un percorso lungo alla politica tutta per recuperare la fiducia delle persone, soprattutto quelle che hanno smesso di votare, non sono cose che si risolvono in uno schiocco di dita sicuramente per provarci bisogna mettere al centro della proposta i loro bisogni concreti e materiali, cosa può migliorare la loro qualità della vita”. Fra le battaglie citate da Schlein quella per l’accessibilità della salute e contro il decreto del 1 maggio che “aumenta la precarietà”.