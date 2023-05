Schlein: con Dl lavoro dal governo accanimento contro i poveri

Correggio, 5 mag. (askanews) – “La strada più sbagliata è quella di tagliare e indebolire fortemente il sostegno alla povertà”. La decisione del governo di eliminare il reddito di cittadinanza “è un accanimento contro i poveri”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una iniziativa elettorale a Correggio, per sostenere il candidato a sindaco Fabio Testi.

“Questo decreto – ha aggiunto Schlein – non solo aumenta la precarietà, ma smantella il reddito di cittadinanza che, come ha riferito l’Istat, ha impedito durante la pandemia a un milione di persone di scivolare verso la povertà assoluta. Purtroppo ciò non ha impedito all’Italia di raggiungere vette di povertà assolute che non si vedevano dal 2005”.

“Quindi la strada più sbagliata è quella di tagliare e indebolire fortemente il sostegno alla povertà – ha aggiunto -. E’ un accanimento contro i poveri”.