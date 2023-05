Home > Askanews > Schlein: confronto in segreteria per incontro con governo Meloni Schlein: confronto in segreteria per incontro con governo Meloni

Correggio, 5 mag. (askanews) – In vista dell’incontro con il governo di martedì per discutere sulle riforme costituzionali “nelle prossime ore convocheremo una segreteria” per aprire un confronto anche “con le commissioni parlamentari Affari costituzionali di Camera e Senato”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una iniziativa elettorale a Correggio, per sostenere il candidato a sindaco Fabio Testi. “Siamo un partito che discute – ha detto Schlein -. Convocheremo nelle prossime ore una segreteria, ci confronteremo con le commissioni parlamentari Affari costituzionali di Camera e Senato. Martedì all’incontro con il governo ci saremo, andremo a sentire che cosa ha da dirci. Prima ci confronteremo”.

