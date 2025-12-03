Schlein: contrastare e prevenire ogni forma di violenza di genere

Roma, 3 dic. (askanews) – “Trovo sia un gesto forte e importante mettere all’ingresso della vostra sede una panchina rossa che racconta la storia di una delle troppe donne che non c’è più e che devono invece continuare a essere ricordate e a parlare di come dobbiamo trasformare la società per contrastare e prevenire ogni forma di violenza di genere; per noi questo deve passare non solo dalla repressione, anche dalla prevenzione”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein partecipando a un’iniziativa di Legacoop contro la violenza di genere a Roma a cui ha fatto seguito l’inaugurazione di una panchina rossa davanti all’ingresso della sede Legacoop.

“Fa parte della grande sfida culturale a cui siamo tutti chiamati – ha aggiunto – la politica deve fare di più”.