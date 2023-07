Schlein: contrasto alle mafie parte dalla giustizia sociale

Palermo, 19 lug. (askanews) – “Siamo qui non solo per ricordare ma per trarre dalla memoria di Paolo Borsellino, e vogliamo ricordare anche gli agenti della scorta uccisi qui insieme a lui, un esempio che deve portarci ad un impegno costante e quotidiano nello sradicare le mafie in tutte le infiltrazioni che tentano nella società, nell’economia e nella politica”. Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein, oggi a Palermo in occasione del trentunesimo anniversario della strage di via D’Amelio.

“Il contrasto alle mafie parte anche dalla giustizia sociale – ha aggiunto Schlein – Lo Stato deve poi stare accanto ad amministratori e ad amministratrici entrati nel mirino delle mafie soltanto per avere fatto rispettare le regole e deve stare accanto anche agli imprenditori e alle imprenditrici che hanno detto no a Cosa nostra”.