Schlein: criticando Ventotene Meloni oltraggia la memoria europea

Roma, 19 mar. (askanews) – “Meloni non solo non ha il coraggio di difendere dagli attacchi di Trump e di Musk i valori su cui l’Europa si è fondata, ma oggi ha deciso di oltraggiare la memoria europea. Noi non accetteremo i vostri tentativi di riscrivere la storia. Il ‘Manifesto di Ventotene’ è riconosciuto in tutta Europa come la base su cui si è fondata l’Unione”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla Camera. Quel documento, ha ricordato, fu “scritto da giovani, mandati al confino dai fascisti, che non risposero all’odio con altro odio, ma con la visione di un’Europa federale che superasse i nazionalismi che producono soltanto guerre, come oggi”.

Dunque, “non permetteremo che riscriviate la storia. Se lei dice che Giorgia Meloni non è quella di Ventotene allora chiedo a Giorgia Meloni: quale è la sua Italia? E’ quella della Costituzione? Perché sono gli stessi antifascisti che l’hanno scritta. E stiamo ancora aspettando che lei si dichiari antifascista, come la nostra Costituzione su cui ha giurato”.