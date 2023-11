Schlein: Crosetto riferisca in Parlamento o ritiri le sue affermazioni

Roma, 28 nov. (askanews) -“E’ un governo che ha bisogno dello scontro istituzionale, che però fa male alla democrazia e al Paese e noi chiediamo di non intraprendere questa strada che riporta anche a stagioni precedenti non felici. La cosa ancora più grave è che siamo davanti non a un fatto concreto ma a parole di un ministro che per la sua posizione è in possesso evidentemente di informazioni, allora le chiarisca in Parlamento e le consegni alla magistratura, se non li ha questi elementi non può gridare genericamente al complotto”.

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno, parlando dell’intervista rilasciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto in cui ha lanciato accuse contro i magistrati: “Noi abbiamo chiesto al ministro Crosetto di venire a riferire in aula. Se non ci sono elementi ritiri immediatamente quello che ha detto”, ha proseguito. “Non è possibile vivere in uno stato di procurato allarme permanente per complotti vari che il governo pensa che siano fatti contro esponenti della maggioranza”, ha aggiunto.