Schlein da Enna: il Pd ostacolerà in tutti i modi il ddl Calderoli

Roma, 7 lug. (askanews) – Il Pd farà di tutto per ostacolare il ddl Calderoli. Lo ha affermato la segretaria Elly Schlein, a margine di un incontro a Enna.

“Un’iniziativa che vuole denunciare i rischi dell’approvazione di questo nefasto disegno dell’autonomia differenziata di Calderoli – ha detto Schlein – un disegno che vuole spaccare ulteriormente il Paese e aumentare le diseguaglianze che colpiscono soprattutto il Sud; non dimentichiamo cosa vuol dire scavalcare il Parlamento per fissare i livelli essenziali di prestazioni, che vuol dire mettere a rischio i diritti delle persone, l’accesso a sanità, trasporto pubblico locale, istruzione; il Pd non ci sta e si muoverà per ostacolare in tutti i modi questo disegno che per altro ha visto scavalcare anche le Regioni”.

“Ci stupisce – ha aggiunto la segretaria del Pd – che ci siano dei presidenti di regioni che solo per la loro appartenenza politica non contrastrano questo disegno il cui effetto è molto chiaro”.