Schlein: dl Cutro smantella l'accoglienza, peggio dei dl sicurezza

Roma, 18 apr. (askanews) – “Il decreto riesce a smantellare il sistema di accoglienza diffusa in modo ancora più violento dei decreti sicurezza, che pure erano stati su più punti censurati dalla stessa corte costituzionale, quindi noi sicuramente ci opponiamo”, inoltre c’è l’idea di “fare saltare la protezione speciale che esiste almeno in 18 paesi europei nonostante le bugie di Giorgia Meloni”: lo ha detto, in diretta su La7, la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha partecipato alla manifestazione in piazza a Roma contro la conversione del cosiddetto decreto Cutro. “E non è neanche interesse nazionale smantellare l’unico luogo di accoglienza che funziona” ha concluso.