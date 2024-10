Schlein: duetto con J-Ax? Aveva messo like a intervento contro Meloni

Roma, 11 ott. (askanews) - "Così com'è' è il primo cd he ho avuto a 11 anni. Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo un like su un intervento che feci in aula contro Meloni per sostenere il salario minimo. Da lì... l'ha colpito, perché gli ho scritto citando i suoi primi album. Quan...

Roma, 11 ott. (askanews) – “Così com’è’ è il primo cd he ho avuto a 11 anni. Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo un like su un intervento che feci in aula contro Meloni per sostenere il salario minimo. Da lì… l’ha colpito, perché gli ho scritto citando i suoi primi album. Quando mi è arrivato l’invito non ho potuto rifiutare. Non mi era mai capitato, non avevo mai cantato in vita mia. Ieri arrivavo dal Parlamento, avevo finito alle 6, non ho nemmeno potuto provare, mi sono buttata”: così Elly Schlein, segretaria del Pd commenta il duetto con J-Ax mercoledì a Milano, ospite de L’Aria che tira su La7, ricordando di essere “un’aspirante regista, che aspirerà tutta la vita”.