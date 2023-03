Schlein e il calcio: "Da piccola tifavo Milan, poi ho capito di chi era"

Milano, 21 mar. - (Adnkronos) - "Da piccola ho tifato Milan, poi Juventus e ora simpatizzo Bologna". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di ‘Stasera c’è Cattelan’, che andrà in onda in onda in seconda serata su Rai2 sulle sue passioni calci...

Milano, 21 mar. – (Adnkronos) – "Da piccola ho tifato Milan, poi Juventus e ora simpatizzo Bologna". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di ‘Stasera c’è Cattelan’, che andrà in onda in onda in seconda serata su Rai2 sulle sue passioni calcistiche. E ad Alessandro Cattelan che le chiedeva come abbia fatto a cambiare squadra, Schlein ha risposto tra le risate: "Quando ho capito di chi era”, alludendo all’ex patron rossonero e presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Nella trasmissione la segretaria dem ha ricordato anche della sua militanza, da giocatrice, nella squadra parlamentare di calcio femminile: "Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport”, ha spiegato.