Schlein è la nuova segretaria del Pd, Bonaccini: "Daremo una mano"

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd.

La donna è riuscita a battere Stefano Bonaccini alle primarie, che ha dovuto accettare la sconfitta, con un po’ di delusione, e ha promesso di dare una mano.

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd, la prima donna alla guida del partito e anche la più giovane, visto che ha 38 anni. “Congratulazioni e in bocca al lupo, è stata più capace di innovare” è stato il primo commento di Stefano Bonaccini, che le ha concesso la vittoria quando lo scrutinio era arrivato all’80%.

“Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione e anche stavolta non ci hanno visti arrivare” sono state le prime parole di Schlein in conferenza stampa. “Riuscirà dove io ho fallito” ha commentato Enrico Letta, il segretario uscente. “Spero che una donna aiuti la sinistra a guardare avanti” ha aggiunto Giorgia Meloni.

Stefano Bonaccini: “Daremo una mano”

Stefano Bonaccini ha riconosciuto la sconfitta e ha fatto un breve discorso. “La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein, l’ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito.

Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano” ha dichiarato. “Da domani tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del Pd, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione, dobbiamo dare una mano a Elly. Io l’ho sempre detto: se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano, ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me sono pronto a dare una mano” ha aggiunto.