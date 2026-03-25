Schlein: elezioni? Ci faremo trovare pronti, governo in difficoltà

Roma, 25 mar. (askanews) – “In qualunque momento ci saranno, noi ci faremo trovare pronti”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha risposto a una domanda su quando ci saranno le prossime elezioni, parlando alla sede della Stampa Estera a Roma. “È chiaro che ci sono delle difficoltà nel governo lo vedete in queste ore, siamo riusciti a far calendarizzare una mozione di sfiducia a Santanché”, ha aggiunto, “quindi è evidente che ci sono già delle conseguenze politiche dopo il voto del referendum”.”Ci tengo a sottolineare come ho fatto anche ieri che le dimissioni che sono arrivate da parte del sottosegretario Delmastro e della capo di gabinetto del ministro Nordio, Bartolozzi – ha dichiarato Schlein – sono comunque arrivate tardive perché avrebbero dovuto essere rese e pretese anche prima dell’esito referendario, perché questo ci lascia il dubbio che in caso di un esito diverso non si sarebbero nemmeno dimessi mentre qui è una questione di dignità delle istituzioni italiane”.