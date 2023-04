Schlein: faremo una grande campagna nazionale sul diritto alla casa

Roma, 21 apr. (askanews) – “Primo incontro della nuova segreteria Pd, ci stiamo ascoltando e confrontando per capire quale metodo dare alla nuova segreteria, ci sono alcune novità importanti, è la prima volta che partecipano come invitati permanenti i rappresentanti dei giovani democratici e delle giovani democratiche, ed è la prima volta che c’è una delega specifica sul diritto alla casa, messo a rischio anche dal fatto che questo governo ha cancellato i 330 milioni di supporto per l’affitto; viene da pensare che non capiscano la difficoltà delle famiglie e di molte persone, noi continueremo a batterci per il supporto all’affitto, per più case popolari, per riqualificarle dal punto di vista energetico. Su questo stanno lavorando già alcuni sindaci e lavoreremo con loro per una grande campagna nazionale sul diritto alla casa, che ci sta particolarmente a cuore”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando a Riano a margine della prima riunione della segreteria del Pd. “Questo partito intende continuare a essere un problema per chi governa ma al contempo proporre un’idea diversa per il Paese” ha concluso.