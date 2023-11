Schlein: governo ha un nemico al giorno, manca solo l'arbitro Moreno

Roma, 28 nov. (askanews) – “Mi pare il governo dei complotti immaginari, dei nemici a tutti i costi, perché deve essere sempre colpa di un altro; se il governo non usasse come benzina un nemico al giorno che individua oggi nella magistratura, ieri nell’opposizione, l’altro ieri nei migranti, nell’Ue, nei giornalisti, negli intellettuali, negli attivisti del clima, la lista è lunga, li hanno fatti tutti…, manca solo l’arbitro Moreno…”.

Così ha scherzato la segretaria del Pd Elly Schlein durante una conferenza stampa sulla mancata proroga del mercato tutelato dell’energia a Roma nelle sede del Pd al Nazareno.

“È un modo per non prendersi responsabilità – ha aggiunto – perché sono al governo da un anno è l’Italia sta peggio. È un governo ossessionato dalla giustizia ma che non si occupa di giustizia sociale”.