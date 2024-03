Schlein: "Il Pd compatto per fermare progetto Ponte sullo Stretto"

Messina, 22 mar. (askanews) – “Sono qui innanzitutto a dire una cosa chiara e la dico con una punta di orgoglio ed emozione: il Partito Democratico è compattamente, da Nord a Sud, al vostro fianco per fermare questo progetto sbagliato del Ponte che sta portando avanti Matteo Salvini”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivando a Messina per un evento contro la costruzione del Ponte sullo Stretto.

“Una risposta chiara a chi come di nuovo oggi il ministro Salvini si permette di dire che loro lavorano per costruire e noi lavoriamo per fermare. É questo governo di Giorgia Meloni e dei suoi ministri che sta fermando l’economia del Paese e sta tardando sugli investimenti del Pnrr, lasciando nell’incertezza le imprese e i Comuni. Tagliando risorse senza garantire con quali altre risorse coprire, come hanno fatto qui: qui col Ponte alla fine si è scoperto che tirava via risorse alla Regione Sicilia e alla Regione Calabria che erano previste per altri investimenti infrastrutturali che avrebbero dato risposte più in fretta”, ha concluso Schlein nel suo intervento in pubblico.