Schlein: iniziativa meravigliosa con nostri amministratori

Bologna, 15 nov. (askanews) – “Una iniziativa meravigliosa con i nostri amministratori e le nostre amministratrici che ogni giorno realizzano quello che diciamo”. Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, tracciando un bilancio della due giorni di lavoro della prima assemblea nazionale degli amministratori locali e dei sindaci democratici promossa a Bologna dal Pd nazionale.

“Le cose in cui crediamo, a partire dalla cura delle nostre comunità, dagli asili nido gratuiti, dal trasporto pubblico locale gratuito per gli studenti, lo stiamo già facendo – ha spiegato Schlein -. Le nostre città sono un esempio di inclusione, sono un esempio in cui si porta avanti la creazione di opportunità di lavoro e si cerca di incentivare gli investimenti, attirare le imprese, sostenere anche le piccole botteghe artigiane che fanno fatica”.

“Siamo soprattutto nelle aree interne su cui abbiamo fatto una proposta di legge dedicata – ha proseguito la segretaria -. Sappiamo che per contrastare lo spopolamento bisogna portare i servizi, ma bisogna anche avere il coraggio di dire che lì se si perde un posto di lavoro vale doppio. Quindi sostenere le attività economiche produttive nelle aree interne anche con proposte di defiscalizzazione temporanea come quelle che stanno nella nostra legge” ha concluso Schlein.