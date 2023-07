Schlein: la mafia può essere sconfitta, massimo impegno

Palermo, 19 lug. (askanews) – “Mi hanno colpito le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato come Paolo Borsellino e gli altri servitori dello Stato abbiano dimostrato che la mafia può essere sconfitta, e mi hanno colpito anche le frasi del capo dello Stato sul contrasto alle zone grigie di complicità con la mafia”. Parla così la segretaria del Pd, Elly Schlein, oggi a Palermo per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio.

“Il contrasto a Cosa nostra richiede tutte le istituzioni e a tutti i livelli il massimo impegno, ma serve anche una riscossa civile perché il contrasto alle mafie non passa solo dall’innalzare i presidi di legalità ma anche da un contrasto che parte dalla prevenzione, dalla cultura, da un grande investimento nell’educazione e nelle scuole”.