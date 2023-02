Schlein: lavoro per massima unità del Pd, ma su linea chiara

Roma, 27 feb. (askanews) – Elly Schlein intende “lavorare per la massima unità di questo partito”. La neo-segretaria Pd lo ha detto parlando al Nazareno. “La responsabilità che sentiamo è proprio quella di tenere insieme questa comunità democratica, avere cura da custodi della sua storia, dei suoi valori e di proiettarli al futuro di fronte alle sfide nuove e cruciali, non solo del paese anche dell’Europa. E mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito”.

“Io – ha ricordato – sono nativa democratica,e quindi riuscire a tenere insieme è per noi fondamentale oggi, c’è bisogno di lavorare tutte e tutti per il rilancio, per la risalita, per rialzare la testa, per dare il nostro contributo. Da questo punto di vista tene insieme la comunità è fondamentale”. Tutto questo, ha precisato, “senza più rinunciare però a una linea politica chiara, comprensibile, che è quella che le persone che sono venute a votare alle primarie hanno deciso di scegliere”.