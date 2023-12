Schlein: "Manovra iniqua e priva di un'idea di Paese"

Roma, 15 dic. (askanews) – La manovra è “iniqua” ed è priva di una “idea di paese”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all’evento L’Europa che vogliamo. “Avevano promesso che sarebbe stata fatta in tempi record e ci ritroviamo di nuovo all’ultimo. Ma il problema di questa manovra sono i contenuti: è iniqua, colpisce tutte le generazioni. Ci sono i tagli alla sanità, alle pensioni, tradisce le promesse sugli asili nido”.

Inoltre, aggiunge, pesa la “mancanza di investimenti: quando ti fai criticare sia da Confindustria che da sindacati ci ha messo creatività per fare arrabbiare tutti. Manca idea di paese, un piano industriale per accompagnare imprese nella conversione ecologica e digitale, unico investimento che c’è quello sbagliato e anacronistico come quello del ponte di Salvini su cui hanno continuato a tagliare fondi agli enti locali, tanto che si sono ritrovati contro anche le regioni governate da loro”.