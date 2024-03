Schlein: Olaf (Scholz) ha ragione, nessun invio di truppe in Ucraina

Roma, 2 mar. (askanews) - "Continueremo a sostenere l'Ucraina con ogni mezzo necessario ma Olaf (Scholz) ha ragione, questo non significa e non comprende l'invio di truppe di terra e questo deve essere chiaro". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al congresso del Pse. "Al contempo, s...

Roma, 2 mar. (askanews) – “Continueremo a sostenere l’Ucraina con ogni mezzo necessario ma Olaf (Scholz) ha ragione, questo non significa e non comprende l’invio di truppe di terra e questo deve essere chiaro”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al congresso del Pse.

“Al contempo, sappiamo che il ruolo dell’Ue non può fermarsi qui e abbiamo il compito storico per fare tutto il possibile per isolare la Russia con un ruolo più forte dell’Europa a livello diplomatico e per aiutare gli ucraini ad ottenere la loro pace alle loro condizioni”, ha aggiunto.