Schlein (Pd): Letta-Bonaccini su Meloni? Per me sta facendo male

Schlein (Pd): Letta-Bonaccini su Meloni? Per me sta facendo male

Schlein (Pd): Letta-Bonaccini su Meloni? Per me sta facendo male

Roma, 15 feb. (askanews) – Giorgia Meloni non ha “trovato la postura nel nuovo ruolo” e presto anche lei deluderà il proprio elettorato come ha fatto Matteo Salvini. Lo ha detto Elly Schlein, parlando a Roma alla stampa estera, rispondendo a chi le chiedeva di commentare i giudizi benevoli di Enrico Letta e Stefano Bonaccini sulla premier.

“Io credo che Giorgia Meloni non abbia ancora trovato la postura nel nuovo ruolo.

Credo che la destra in questi anni non abbia aumentato la portata del suo consenso, ma è stata sicuramente capace di mantenerlo. Dalla nostra parte non è andata così. Hanno preso 12 milioni di voti alle ultime politiche, li avevano presi anche nel 2018. Tramontata la leadership di Berlusconi si sono affidati a Salvini, dopo la delusione si sono affidati a Meloni. Credo che non passerà molto tempo prima della prossima delusione”.

Insomma, “penso che sia un governo che sta facendo male e che in Europa rischia di isolarci ulteriormente, rientrando tra le braccia del gruppo Visegrad”.