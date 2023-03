Home > Askanews > Schlein: pronta proposta di legge per diritti famiglie Lgbt Schlein: pronta proposta di legge per diritti famiglie Lgbt

Milano, 18 mar. (askanews) – “Ci stiamo muovendo per portare in Parlamento le istanze della piazza con una legge preparata e scritta con le associazioni e le famiglie arcobaleno”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in piazza a Milano alla manifestazione per diritti dei figli della famiglie Lgbt. “È una lotta giusta con l’ambizione di convincere questo governo che le discriminazioni non hanno mai portato a una avanzamento delle società”, ha aggiunto, “queste bambini e bambine vanno nelle nsotra scuole, non c’è nessuna ragione di negare il loro riconoscimento”.

