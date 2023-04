Schlein si è detta favorevole alla Gestazione per altri (Gpa)

Roma, 19 apr. (askanews) – “Da un lato io ho sempre espresso di essere favorevole alla Gpa, non abbiamo inserito questo tema e quindi la sua regolazione nella mozione congressuale, per questo dico che siamo ampiamente disponibili al confronto. Nella proposta in Parlamento si prevede il matrimonio egualitario, adozioni, il riconoscimento in linea con il regolamento europeo dei figli e delle figlie riconosciuti come tali negli altri paesi europei, ma non si prevede una regolazione della Gestazione per altri Gpa”: lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein in conferenza stampa, dicendosi personalmente favorevole alla maternità surrogata o Gpa (Gestazione per altri), sottolineando tuttavia che la proposta presentata in Parlamento non prevede una sua regolazione ma che sul tema c’è “disponibilità al confronto”.