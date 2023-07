Schlein: su salario minimo battaglia dentro e fuori Parlamento

Forlì, 17 lug. (askanews) – “Noi andiamo avanti in questa battaglia” sul salario minimo “in Parlamento e ovviamente anche fuori dal Parlamento”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, a margine della riunione della segreteria al Circolo Bussecchio di Forlì, dopo una visita alle zone alluvionate della Romagna.

“Siamo riusciti a riunire le forze delle opposizioni su una proposta che sarà discussa a partire da domani e su cui è incredibile che la maggioranza abbia presentato un emendamento soppressivo – ha detto Schlein -. Non la fanno contro le opposizioni, ma contro 3,5 milioni di lavoratori poveri che questo governo non può continuare a ignorare. Quindi noi andiamo avanti in questa battaglia in Parlamento e ovviamente anche fuori dal Parlamento”.