Schlein su Sky TG24: Premierato? Una fissazione ideologica

Milano, 1 giu. (askanews) – “Loro hanno solo una fissazione ideologica che è quella di andare verso il modello del capo solo al comando. Come se questo potesse nascondere, seppur con la maggioranza fortissima che hanno in Parlamento, perché hanno vinto le ultime elezioni, se non stanno migliorando le condizioni materiali di vita e di lavoro degli italiani non è colpa della Costituzione ma della loro incapacità. Il premierato non esiste in nessun altro Paese del mondo e non è che si son svegliati più furbi, ma un sistema come quello non è un più democrazia per i cittadini. La democrazia non è essere liberi solo un giorno ogni cinque anni per andare ad acclamare un capo, ma è la possibilità tutti i giorni di quei cinque anni di incidere sulle scelte dei propri rappresentanti che però se sono succubi di un capo che ne decide la vita o la morte perché si trascina la loro elezione in Parlamento, chiaramente, non sarà più democrazia ma meno”. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein ospite a Tribù su Sky TG24.