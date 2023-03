Schlein: sui migranti Meloni affronti i suoi alleati nazionalisti

Milano, 23 mar. (askanews) – “E’ curioso che Giorgia Meloni rivendichi una nuova centralità del tema immigrazione quando per ora, dalle bozze che circolano sulle conclusioni del Consiglio, ci sono poche righe senza miasure concrete. Perché questa destra fa sempre domande sbagliate qui in Unione? Perché non ha il coraggio di affrontare gli alleati nazionalisti e chiedere solidarietà e condivisione delle responsbilità sull’accoglienza a Orban e ai suoi alleati. Io non li ho mai visti, quando ero qui a negoziare la riforma di Dublino che blocca centinaia di migliaia di richiedenti asilo nel primo paese europeo dove mettono piede”. Così Elly Schlein, segretaria

del Pd, a margine del pre-vertice del Partito socialista

europeo (Pse) a Bruxelles.

“Io vorrei – ha aggiunto – che questo governo si battesse, dopo le tragedie come Crotone, per una vera missione di ricerca e soccorso istituzionale europea, e dall’altro lato per attivare strumenti che superino il regolamento di Dublino, come la direttiva sulla protezione temporanea, che permetterebbe alle persone che arrivano da quella rotta pericolosissima di trovare accoglienza anche negli altri paesi europei”