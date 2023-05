Schlein sul decreto lavoro: "Una sentenza di condanna alla precarietà"

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha commentato duramente il decreto lavoro: il provvedimento del governo Meloni in discussione oggi in Consiglio dei ministri.

Pd, Schlein dura sul decreto lavoro: “Una sentenza di condanna alla precarietà”

Elly Schlein è stata intervistata da ‘La Stampa’ e ha parlato del decreto lavoro: “Questo provvedimento è una provocazione insopportabile. Ruba il futuro alle prossime generazioni ed è una sentenza di condanna alla precarietà. Si parla di estendere i voucher e liberalizzare i contratti a termine, è l’esatto contrario di ciò che serve. Con questo decreto i lavoratori saranno più ricattabili.”

Gli argomenti di Schlein: nuove tasse sulle rendite

La segretaria del Pd ha argomentato le sue parole facendo riferimento alla proposta del segretario della Cisl Sbarra riguardo alle nuove tasse sulle rendite: “Serve una redistribuzione perché l’idea di abbassare le tasse a tutti nasconde la volontà di abbassarle ai ricchi, facendo mancare le risorse e i servizi ai poveri. Limite ai contratti a termine, legge sulla rappresentanza, salario minimo, poi abolizione degli stage gratuiti: servono queste cose per dire basta al lavoro povero e al lavoro precario.” Poi lancia l’ultima stilettata a Giorgia Meloni: “Il governo ha come priorità fare uno spezzatino del reddito di cittadinanza per piantare bandierine ideologiche negli occhi delle fasce più fragili. La destra pensa a contrastare i poveri, non la povertà.”