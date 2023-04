La coalizione trainata da Giorgia Meloni aveva bisogno della maggioranza assoluta alla Camera per l’approvazione della risoluzione che autorizza lo scostamento di Bilancio, ma dei 201 voti che servivano ne sono mancati 6. Sale, dunque, la tensione tra la maggioranza, mentre dalle opposizioni attaccano.

Elly Schlein attacca sul Def: “Siamo al dilettantismo”

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein, per esempio, ha commentato senza giri di parole quanto accaduto a Montecitorio. “Delle due l’una: o siamo di fronte a un episodio di imperdonabile sciatteria o alla prova conclamata delle divisioni della maggioranza” – spara la Schlein – “In entrambi i casi si dimostra la totale inadeguatezza di questo governo e di questa maggioranza, che dovranno risponderne davanti al Paese.”

Gli errori del Centrodestra li pagherà l’Italia

Schlein non ha dubbi; nello spiegare il motivo per il quale non si è raggiunta la maggioranza, la segretaria Pd evidenzia qual è stato il problema del Centrodestra: “Sono andati sotto per mancanza dei voti necessari sullo scostamento di bilancio, ovvero una decisione fondamentale che impatta sui conti pubblici e quindi sulle famiglie e sulle imprese. Siamo al dilettantismo, il problema è che lo pagano l’Italia e la sua credibilità.”