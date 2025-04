Schlein: sulla casa da governo solo condoni, serve una svolta

Roma, 7 apr. (askanews) – Sul tema della casa finora dal governo sono arrivati “solo condoni”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein concludendo l’iniziativa del partito dedicata alle politiche per alla casa. “Pensiamo che il governo abbia una grossa responsabilità, la prima cosa che hanno fatto è stata cancellare il fondo per l’affitto. Chiediamo di rimettere in campo il fondo per l’affitto di 330 milioni e di moltiplicarlo per tre, come minimo”.

Quello della casa, ha aggiunto, è un “tema che non possiamo permetterci di lasciare unicamente alle logiche del mercato e del profitto che hanno già fallito”.

Ha concluso la Schlein: “La casa è per noi un diritto. Serve una grande svolta sul tema della casa. Bisogna tornare a farlo essere centrale nel dibattito politico. Una svolta non soltanto italiana, ma europea. E’ un tema centrale anche negli altri paesi”.