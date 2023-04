Schlein: Termovalorizzatore di Roma? Ereditiamo scelte già fatte

Roma, 19 apr. (askanews) – “Il termovalorizzatore di Roma è una scelta che era stata già presa dall’amministrazione di Roma, che ha già approvato il suo piano rifiuti e questo è successo ben prima che vi fosse un congresso con le primarie e quindi prima anche che si insediasse questa nuova segreteria. Non era oggetto del nostro programma delle primarie. Mi è già capitato anche in passato di dire che questo dibattito è partito dalla fine”: lo ha detto la segretaria Pd Elly Schelin in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda dei giornalsiti sul progetto del termovalorizzatore di Roma.

“Nelle primarie non abbiamo mai assunto una posizione contro la procedura che è già in corso. Ma siccome esistono sensibilità diverse anche all’interno del partito mi impegno a favorire un confronto nostro e con i nostri amministratori”, ha aggiunto.

“Qui ereditiamo scelte già fatte, non è sul terreno delle scelte già fatte che si misura come noi proviamo a costruire ciò che c’è nella piattaforma congressuale”, ha concluso.