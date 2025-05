Schlein: "Votare al referendum 8-9 giugno per dire stop a precarietà"

Roma, 19 mag. (askanews) – “Penso e credo che l’Italia possa sorprenderci con un’ondata di partecipazione l’8 e il 9 giugno, per andare a votare per fare cosa? Per dire basta alla precarietà che condiziona la vita soprattutto delle nuove generazioni, per aumentare la sicurezza sul lavoro, perché siamo una Repubblica fondata sul lavoro in cui ogni giorno si muore di lavoro, di stage e per riconoscere finalmente la cittadinanza a chi nasce o cresce in Italia.

Perché non voglio più sentire un ministro della Repubblica dirci che nelle classi bisogna ridurre il numero degli stranieri, perché nelle classi ci sono bambini e bambine, ragazze e ragazzi e hanno tutti lo stesso diritto a una scuola di qualità”: così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata domenica 18 maggio da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” sul Nove, in vista del referendum in programma l’8 e il 9 giugno.

“Non mi sembrano molto tecnici questi quesiti. Li capiscono perfettamente quei lavoratori che ho incontrato l’altro giorno a Forlì, della Giuliani Arredamenti, che hanno fatto uno sciopero da precari rischiando il loro posto di lavoro e stanno uniti in quella lotta, hanno ottenuto una stabilizzazione per tutti e 80 quei lavoratori e anche un aumento a cui avevano diritto. La capiscono benissimo. Perché se tu hai un contratto di due mesi e non sai se ce l’avrai il giorno dopo, come fai a uscire di casa, come fai a costruirti una famiglia. La destra si riempie la bocca di supporto alla famiglia, parla tanto di denatalità e non vede come quella sia figlia della precarietà a cui costringono le donne e i giovani sopratttutto al Sud di questo paese”, ha denunciato Schlein.