Schmidt: un voto a Nardella da zero a dieci? Meno dieci

Firenze, 29 mag. (askanews) – “Di microcriminalità non si tratta più come avveniva vent’anni fa se a qualche turista veniva scippato il portafoglio, ma si tratta proprio di violenza, ci sono delle baby gang a Firenze e non c’erano mai state”. Così, sul problema della sicurezza a Firenze, il candidato del centrodestra a sindaco, Eike Schmidt. “Purtroppo – aggiunge Schmidt – esistono delle guerre fra gruppi diversi che si accoltellano anche per motivi futili. Vediamo violenze inaudite per rubare un orologio o un cellulare con le persone che vengono menate o addirittura accoltellate. Questo non va bene, dobbiamo tornare in una città sicura, civile, civilizzata e quindi ci vuole la collaborazione di tutte le forze dell’ordine, delle istituzioni statali e territoriali insieme”.

Lei alla Giunta Nardella da zero a dieci che voto darebbe? “Meno dieci”, risponde Schmidt.