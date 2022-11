"Schneeball", il tipico dolce tedesco a forma di palla di neve

Roma, 21 nov. (askanews) – La leggenda racconta che le “Schneeball”, letteralmente “palla di neve”, dei fragranti dolci tipici tedeschi, siano state inventate per i festeggiamenti nuziali nel Medioevo a Rothenburg ob der Tauber, gioiello della storica regione della Franconia (Baviera), Germania centrale. Alla pasticceria-panificio-caffé Walter Friedel, a conduzione familiare, si preparano con la ricetta originale dal 1882. Friedel spiega che nel periodo di Natale ne sforna fino a 3.000 pezzi.

L’impasto di ogni “Schneeball” viene appiattito e inciso con una rotella dentellata:

“É un utensile per le ‘Scheeball’, questo è la ‘Schneeball’ prima di essere cotta e io la metto giù nell’olio – spiega Friedel – e la ‘Schneeball’ deve rompersi molto facilmente, vi mostro come”.

Simili per gusto alle nostre frappe di Carnevale – l’impasto è infatti a base di farina, uova, zucchero, burro e altri ingredienti – queste deliziose palline di pasta frolla vengono fritte in olio di semi a 180 gradi e si conservano fino a 6 settimane.

I gusti possono variare, le classiche prevedono guarnitura con zucchero a velo semplice o alla cannella, poi ci sono versioni al cioccolato, con ripieno di marzapane, amaretto o mandorle.

“La Schneeball non è per giocare a bowling, la Schneeball per me è al posto delle patatine la sera. Potete mangiare la Schneeball con il caffé, con l’acqua, con la coca cola, la sera con il vino per me…”, suggerisce “Mr Schneeball”.

