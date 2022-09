Scholz accelera: riformiamo il mercato dell’energia per l’inverno

Roma, 13 set. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz preme sull’acceleratore per riformare il mercato dell’enegia in Germania, in linea con le richieste dell’Ue, e allentare la pressione del caro bollette su aziende e consumatori in vista dell’inverno.

“Per questo abbiamo preso la decisione di riformare il mercato dell’energia. È inconcepibile che in questo momento chi produce energia tramite eolico, solare, idroelettricità, carbone o energia nucleare faccia profitti, extra profitti, perché il prezzo è determinato in base all’energia prodotta con il gas.

Stiamo facendo questi cambiamento in accordo con l’Unione europea, che ha sviluppato esattamente la stessa proposta che abbiamo pubblicato pochi giorni fa. Realizzeremo ora queste misure velocemente per ridurre i prezzi dell’energia per i consumatori e le aziende e potete essere sicuri che lo faremo con la velocità necessaria per avere la situazione sotto controllo quest’inverno”.