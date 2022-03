Scholz: aziende vogliono, possono e pagheranno gas russo in euro

Roma, 31 mar. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ribadito che la Germania pagherà il gas russo in euro, e non in rubli, come chiede il Cremlino. “Abbiamo visto i contratti, c’è scritto che si paga in euro”. Le imprese tedesche “possono, vogliono pagare e pagheranno” in euro ha detto Scholz. Putin oggi ha firmato un decreto in cui la Russia richiede da domani il pagamento in rubli per il gas che fornisce all’Europa.

“Abbiamo esaminato i contratti relativi alle forniture di gas e ad altre forniture. Dentro c’è scritto che i pagamenti si effettuano in euro, alle volte in dollari, ma come regola in euro, e ho chiaramente indicato al presidente russo che rimarrà così. E come si immagina che questo si possa fare, è quello che stiamo esaminando precisamente ora, ma in ogni caso la regola per le aziende è che vogliono, possono pagare e pagheranno in euro”, ha ribadito Scholz.