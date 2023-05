Scholz chiede ai paesi Ue di ridurre i debiti pubblici

Milano, 23 mag. (askanews) – Stabilità fiscale e riduzione del debito. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è preoccupato che le nuove regole di spesa dell’Unione europea soffochino gli investimenti in settori chiave e per questo chiede una maggiore prudenza fiscale. La Commissione europea ha presentato ad aprile proposte per rivedere le sue regole di bilancio, che sono state sospese a seguito della pandemia di Covid e dell’invasione russa dell’Ucraina.

“Le crisi degli ultimi anni hanno portato a un aumento del debito pubblico. Per questo ora abbiamo bisogno di capire come possiamo ridurre nuovamente gli alti livelli di debito, senza ripetere gli errori e le contestazioni del passato”, ha detto Scholz parlando ai sindacati, che temono un ritorno dell’austerità, durante il Congresso della Confederazione europea dei sindacati a Berlino.

“Ma noi in Europa sosteniamo anche la stabilità di bilancio, perché questo è l’unico modo per garantire che i nostri bilanci rimangano capaci di azione e mostrino solidarietà nelle crisi future. Un aumento illimitato del debito non sarebbe una buona risposta”, ha aggiunto il cancelliere tedesco.