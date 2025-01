Scholz da Macron, uniti per Europa forte dopo l'insediamento di Trump

Parigi, 22 gen. (askanews) – Francia e Germania pronte a fare “pienamente la loro parte” per costruire un’Europa più forte che sappia difendere i propri interessi di fronte alle politiche dell’America di Donald Trump. Il presidente francese ha ricevuto il cancelliere tedesco all’Eliseo e ha dichiarato:

“Dopo l’insediamento della nuova amministrazione negli Stati Uniti, spetta più che mai agli europei e quindi ai nostri due Paesi giocare tutto il loro ruolo nel consolidare un’Europa unita, forte e sovrana. Un’Europa legata al patto transatlantico, ma che sa anche far valere i propri interessi e difenderli con i propri valori e strumenti europei”.

Da parte sua, Olaf Scholz, ha cercato di stemperare i toni nei confronti dell’alleato americano:

“È già chiaro che il presidente Trump sarà… una sfida – ha detto il cancelliere – L’Europa e gli Stati Uniti hanno una lunga storia di amicizia e partnership”. Ha sottolineato che le decisioni prese da Trump “saranno analizzate attentamente assieme ai partner europei”. “L’Europa è una grande area economica con circa 450 milioni di cittadini. Siamo forti. Stiamo uniti. L’Europa non si abbasserà e non si nasconderà, ma sarà un partner costruttivo e sicuro di sé”, ha detto ancora il cancelliere.

Già ieri (21 gennaio) a Davos, Scholz, che non risparmia le stoccate a Elon Musk per le sue esternazioni pro-estrema destra in Germania, ha ricordato che “gli Stati Uniti sono il nostro alleato più stretto al di fuori dell’Europa. E farò tutto il possibile per garantire che rimanga così”.’