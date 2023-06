Scholz: Germania vicino alle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna

Roma, 8 giu. (askanews) – “Grazie per questa cordiale accoglienza a Roma. Voglio esprimere soprattutto la mia solidarietà, a nome personale e del mio paese, per le disastrose inondazioni avvenute. La mia soliarietà va a tutte le persone colpite, soprattutto ai familiari delle vittime. Due anni fa la Germania ha fatto un’esperienza dolorosa simile, quando delle piogge violente hanno creato nella valle dell’Ahr delle distruzioni, morti e feriti. La Germania può ben capire come si sentono gli interessati in questa situazione. Noi sappiamo quanto tempo ci vorrà per superare i danni e ricostruire la regione. La Germania in questo difficile momento è estremamente vicina all’Italia”: il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in conferenza stampa congiunta con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, ha espresso vicinanza alle vittime delle alluvioni in Emilia Romagna, ricordando la catastrofe avvenuta nel sud-ovest della Germania nel luglio 2021.