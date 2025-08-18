Scholz: il Meeting di Rimini tra pace, lavoro e futuro dell'Europa

Rimini, 18 ago. (askanews) – “Siamo qui, in Fiera di Rimini, a preparare la 46esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. Il titolo di quest’anno è “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, una frase tratta dal grande poeta inglese T.S. Eliot. Abbiamo scelto questo titolo per invitare chi parteciperà a incontrare persone che hanno vissuto esperienze profonde: uomini e donne che hanno affrontato situazioni difficili, conflittuali, persino atroci, senza rassegnarsi, ma prendendo l’iniziativa e cambiando in meglio ciò che era possibile cambiare”.

Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting, ha presentato la nuova edizione dell’evento riminese.

“Il Meeting – ha aggiunto – si aprirà venerdi 22 agosto con una testimonianza straordinaria: una madre israeliana e una madre palestinese, entrambe colpite dalla perdita di un figlio nella guerra, racconteranno come abbiano scelto di non arrendersi al rancore e all’odio, ma di intraprendere insieme ad altre madri un cammino di riconciliazione. In un momento storico in cui il mondo è attraversato da guerre e conflitti, il loro percorso rappresenta un segno concreto di speranza.

La pace sarà al centro anche di altri incontri e mostre. Ma voglio richiamare l’attenzione su un’altra grande sfida del nostro tempo: la trasformazione profonda che stiamo vivendo e che ci chiede di riscoprire il senso autentico del lavoro. Una mostra sarà dedicata alla vita di Amadeo Peter Giannini, italiano emigrato negli Stati Uniti e fondatore della Bank of Italy, divenuta poi Bank of America. La sua intraprendenza ha dato vita a una banca al servizio dei più poveri, contribuendo a far uscire dalla miseria migliaia di persone e rendendole protagoniste della vita economica e sociale americana”.

“Un altro tema centrale sarà il futuro dell’Europa, oggi più che mai cruciale. Ne parleranno la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, Mario Draghi, Enrico Letta e parlamentari di tutte le principali famiglie politiche europee. Il Meeting si concluderà con l’intervento del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Guardando all’insieme di eventi, mostre e spettacoli, sono convinto che sarà un’edizione ricca e capace di trasmettere, qui a Rimini e attraverso i media, un messaggio forte: è possibile intraprendere qualcosa di nuovo anche quando le condizioni sono difficili o addirittura avverse. Un messaggio di cui oggi, più che mai, abbiamo bisogno”, ha concluso Scholz.