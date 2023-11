Berlino, 28 nov. (askanews) – Il continuo sostegno militare e finanziario all’Ucraina è di “importanza esistenziale” per l’Europa, ha detto martedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz, difendendo gli impegni di spesa per la difesa mentre Berlino affronta una crisi di bilancio interno.

“Continueremo a dare questo sostegno finché sarà necessario”, ha detto Scholz in un discorso al Parlamento. “Questo sostegno è di importanza esistenziale. Per l’Ucraina… ma anche per noi in Europa.”