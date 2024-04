Scholz: La Cina è un partner "importante" per la Germania

Berlino, 12 apr. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz afferma che la Cina rimane un "partner economico importante" per il suo paese, in vista del suo viaggio lì dove incontrerà il massimo leader del paese Xi Jinping. Il tour di tre giorni sarà il secondo per Scholz da quando è entrato...

Berlino, 12 apr. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz afferma che la Cina rimane un “partner economico importante” per il suo paese, in vista del suo viaggio lì dove incontrerà il massimo leader del paese Xi Jinping. Il tour di tre giorni sarà il secondo per Scholz da quando è entrato in carica.