Scholz spiega perché ha prolungato l’esistenza centrali nucleari

Roma, 18 ott. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha spiegato perché ha deciso di prolungare l’esistenza delle tre ultime centrali nucleari del Paese, mentre la Germania è alle prese, come tutti i Paesi europei, con la crisi energetica del prossimo inverno.

“Non mandiamo quindi una centrale in riserva per poi dire a dicembre, dopo l’adozione di una legge a novembre, che dovrà essere rimessa in servizio, lo facciamo direttamente e senza tanti giri e così risparmiamo anche molto tempo e sforzi legislativi perché è molto semplice”, ha spiegato Scholz in conferenza stampa a Berlino.

“Ma altre cose sono altrettanto chiare, per esempio che resteremo effettivamente su ciò che abbiamo deciso, e cioé l’uscita dal nucleare, dal 15 aprile le centrali nucleari in Germania saranno chiuse”, ha aggiunto Scholz, il quale ha precisato che saranno create delle basi legali per permettere il funzionamento di Isar 2, Neckarwestheim 2 ed Emsland (nord del Paese) oltre il 31 dicembre 2022, data inizialmente prevista per la fine del nucleare nel Paese.