Scholz visita il luogo dell'attacco al mercatino di Natale

Magdeburgo, 21 dic. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz visita il sito dell’attentato mortale attacco in un affollato mercatino di Natale nella città orientale di Magdeburgo in cui due persone sono state uccise e 68 ferite. Scholz è affiancato da numerosi politici nazionali e regionali, tutti vestiti di nero. Prima di arrivare a Magdeburgo aveva dichiarato: “I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie. Siamo al vostro fianco e al fianco della popolazione di Magdeburgo. I miei ringraziamenti vanno ai soccorritori impegnati in queste ore ansiose”.