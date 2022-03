Schwarzenegger ai russi: Putin vi sta mentendo

Milano, 17 mar. (askanews) – E’ diventato virale sui social network in poche il video di Arnold Schwarzenegger rivolto alla popolazione russa per parlare della guerra in Ucraina. Nel video l’attore e d governatore della California di rivolge ai russi, definendo coloro che stanno protestanndo contro Putin, come i suoi “nuovi eroi”. Dopo aver raccontato nell’introduzione il suo amore per la Russia, Schwarzenegger smonta poi il teorema di Putin della denazificazione dell’Ucraina e elenca tutta una serie di bugie e distorsioni della propaganda di Mosca.

Il video è sottotitolato in inglese e in russo.