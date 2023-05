Schwarzenegger: l'emergenza climatica richiede azione, fiero dell'UE

Roma, 16 mag. (askanews) – In occasione dell’annuale Austrian World Summit a Vienna, vertice ambientalista fondato da Arnold Schwarzenegger, l’attore di origine austriaca ed ex governatore della California è tornato a chiedere un’azione urgente davanti all’emergenza climatica. Il tema della conferenza di quest’anno è “We Have the Power”.

“Invito tutti i miei amici ambientalisti a superare i vecchi schemi e ad abbracciare il nuovo ambientalismo basato sulla crescita dell’energia pulita. Invito al cambiamento. Cambiare non è mai facile, ma questa è un’emergenza e questa emergenza richiede azione. Le vite umane dipendono da questo” ha dichiarato l’ex Terminator, lanciando anche un appello agli Stati Uniti.

“Le recenti riforme dell’Unione Europea per accelerare alcuni di questi progetti mi hanno dato grande speranza. Sono molto orgoglioso degli europei. Voglio congratularmi con loro per questo sforzo e spero che i miei amici americani stiano prestando attenzione a questo. Sanno che in questo momento la Casa Bianca e il Congresso repubblicano stanno parlando di queste riforme. E ne sono molto felice, perché è un’ottima cosa, quindi dico: continuate a parlarne, fatelo. Non lasciate che il profitto sia nemico del progresso”.

Schwarzenegger ha fondato l’evento nel 2017 come piattaforma per riunire leader politici e commerciali, attivisti, esperti e organizzazioni di tutto il mondo per discutere e promuovere soluzioni al cambiamento climatico.