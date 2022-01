Sci: Antonio Rossi tifa per Sofia Goggia, 'è una guerriera e di sicuro sarà in gara a Pechino'

Milano, 25 gen. – (Adnkronos) – "È una guerriera e sicuramente vorrà essere presente". Così Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport alla Presidenza della Regione Lombardia e olimpionico plurimedagliato nella canoa, auspica la presenza di Sofia Goggia ai Giochi invernali di Pechino.

A margine della presentazione della 'Cinque Mulini', la corsa campestre in programma domenica 30 gennaio a San Vittore Olona (Milano), avvenuta oggi in Regione, Rossi ha aggiunto: "Forza Sofia! Speriamo veramente in tempi di recupero molto stretti. In bocca al lupo, c'è tutta una regione e una nazione che tifano per te".

Alla presentazione dell'evento era presente anche Antonio La Torre, direttore tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera che, rivolgendosi alla sciatrice bergamasca ha detto: "Sofia, continua ad andare da Max De Nardi, un mio allievo, e continua a fare tanta crioterapia".

"Tu – ha aggiunto La Torre – non puoi non esserci a Pechino, tu non puoi essere diversa da così. Non ho da dirti altro. Hai fatto bene a fare quello che hai fatto perché questa sei tu ed è per questo che lasci un segno così profondo nello sport italiano, io ti aspetto come protagonista delle Olimpiadi di Pechino".