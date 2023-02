Sci: Bassino, 'ho tremato fino alla fine e ora sono felice, la vittoria è il coronamento del lavoro'

Courchevel, 8 feb. - (Adnkronos) - "Ho tremato fino alla fine, nella parte alta della pista mi davano tutte mezzo secondo, non è poco da recuperare. E' stato un patimento ma ora sono felice. Devo ancora realizzare bene, sono su di giri. E' bellissimo. La mia prima vittoria in S...

Courchevel, 8 feb.

– (Adnkronos) – "Ho tremato fino alla fine, nella parte alta della pista mi davano tutte mezzo secondo, non è poco da recuperare. E' stato un patimento ma ora sono felice. Devo ancora realizzare bene, sono su di giri. E' bellissimo. La mia prima vittoria in SuperG ai Mondiali, è incredibile". Queste le parole di Marta Bassino dopo la vittoria in SuperG ai mondiali di Courchevel. "Ho solo pensato di sciare come so, la differenza l'ha fatta il voler spingere a tutte le curve", aggiunge, ai microfoni di Rai Sport, la 26enne piemontese, vincitrice dell'oro iridato nel parallelo a Cortina 2021.

"Il parallelo era stato bello, ma oggi è una vittoria forte e incredibile. Sono senza parole, sono contenta di me stessa e meravigliata di aver sciato così bene. Sono felice, è il coronamento del lavoro e della costanza. Mi è spiaciuto lunedì per l'errore in combinata, ma ho deciso di voltare pagina e guardare al lato positivo. Al Mondiale è inutile guardarsi indietro e avere rimpianti, ho sbagliato ma ho cercato di avere sensazioni positive per oggi.

Bello esserci riuscita. Domani riposo, nei prossimi giorni farò un po' di gigante e poi torniamo in gara per il parallelo"