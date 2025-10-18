Sci, Brignone: guarire prima di tutto, poi penserò a tornare in pista

Milano, 18 ott. (askanews) – Al Media Day FISI dell’Apreski Milano Mountain Show, Federica Brignone parla con serenità del suo percorso. L’infortunio l’ha fermata, ma non ha intaccato la sua voglia di lavorare né la fiducia nel futuro. A novembre non sarà in gara: prima la guarigione, poi la neve. Le Olimpiadi di casa restano un sogno, ma la priorità è tornare a stare bene.

“Ho ancora bisogno di lavoro, ancora bisogno di guarire, ancora bisogno di lavorare tanto e basta. Però io sto bene, non ho mai non ho mai perso la mia positività, non ho mai perso la mia voglia di lavorare, ovviamente ho avuto periodi più facili e un po’ meno e un po’ meno facili, un po’ più difficili, dove stavo meglio, dove stavo un po’ peggio. È normale in un percorso di questo tipo e e comunque sto bene, grazie mille” ha detto la sciatrice, tre medaglie olimpiche e cinque iridate, due Coppe del Mondo generali e cinque di specialità. “A novembre sicuramente non mi vedrete, quindi non ho idea come funzionino le regole, sinceramente. Finché non metto gli sci non so neanche se potrò, ne parlerò ovviamente con i responsabili, anche perché noi abbiamo una squadra fortissima, abbiamo delle ragazze comunque van forte e se loro si meritano il posto più di me si meritano posto più di me”.

“Mi dispiace, ma non è questa Olimpiade che mi cambia la vita e mi cambia della carriera. Quello che ho fatto l’ho fatto e anzi ho fatto ben di più di quello che mai avrei potuto sognare. Sarebbe un di più, sarebbe un bel sogno, è una cosa fantastica avere delle Olimpiadi in casa e ovviamente è qualcosa che mi sarebbe piaciuto fare perché altrimenti avrei già smesso e però questa energia positiva per guarire mi serve anche per tornare a una vita normale, perché con un infortunio così non è una cosa scontata, non è una roba che che passa così. Ci vuole duro lavoro e e non è scontato che io tornassi a stare a stare bene, a fare tutto quello che mi piace. Non sono ancora tornata a sciare, quindi finché non tornerò a sciare non sono tornata” conclude Brignone di fronte alle domande dei cronisti.